Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 933 bin 520 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 928 bin 911 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 629 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 948 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15 ile güneş santralleri ve yüzde 13,2 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye dün 11 bin 642 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 515 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.