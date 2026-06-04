Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

04.06.2026 10:21
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Dün 965 bin MWh elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin MWh oldu. İhracat 24 bin MWh, ithalat 4 bin MWh.

Türkiye'de dün günlük bazda 965 bin 496 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 405 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 356 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 168 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 965 bin 496 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 405 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,2 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 11,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye dün 24 bin 197 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 304 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Türkiye, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

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