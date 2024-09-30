Türkiye'de Elektrik Üretimi Yüzde 8,22 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Elektrik Üretimi Yüzde 8,22 Arttı

Temmuzda lisanslı elektrik üretimi geçen yıla göre artarak 32 milyon megavatsaate ulaştı.

30.09.2024 14:47
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Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,22 artarak 32 milyon 59 bin 18 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 24'ü doğal gaz santralleri, yüzde 22,1'i ithal kömür, yüzde 19,6'sı hidroelektrik santralleri, yüzde 12,6'sı linyit santralleri ve yüzde 13'ü rüzgar santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla biyokütle, jeotermal, güneş, taş kömürü, fuel-oil ve asfaltit izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,22 artışla 32 milyon 59 bin 18 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 8,19 artarak 27 milyon 187 bin 122 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 35,6'sı sanayi, yüzde 27,2'si kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler ve yüzde 26,2'si mesken aboneleri tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 1,4, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 9,5 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarak 50 milyon 184 bin 239'a ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 1,8, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 3 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,1, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,5 artış yaşandı. Sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 7,8 düşüş oldu.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 0,9 artarak 96 bin 359 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 25,5'ini doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,8'ini barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 12,6'sını rüzgar santralleri, yüzde 10,8'sini ithal kömür santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrik Üretimi Yüzde 8,22 Arttı - Son Dakika

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