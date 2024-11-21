Türkiye'de araç piyasasında büyük değişiklik - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de araç piyasasında büyük değişiklik

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Ekim ayı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı 150 bini geçti. Türkiye, bugüne kadar alışılmış içten yanmalı benzinli, dizel ve doğal gazlı araçlar yerine Togg ile elektrikli araç sektöründe yerini alırken ülkedeki elektrikli otomobil sayısı da ekim sonu itibarıyla 150 bini aştı.

21.11.2024 11:52  Güncelleme: 12:49
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Türkiye'de elektrikli araçlara yönelik ilgi artmaya devam ediyor. Ülkenin yerli ve milli otomobili Togg'un yollara çıkmasıyla elektrikli araç pazarı hızla büyüdü. Son 1,5 yılda 40 binden fazla Togg kullanıcısıyla buluştu. Elektrikli araç piyasası yıllar içinde dünya genelinde de büyüme kaydetti. BYD ve Chery gibi sektörün büyük firmalarının Türkiye'de yatırım kararı alması bu pazarın daha da büyüyeceğinin işareti oldu.

TRAFİĞE KAYITLI ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISINDA ARTIŞ

TÜİK verilerine göre, ekim ayı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 16 milyon 38 bin 61 oldu. Ocak-ekim döneminde trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısının da geçen yıla oranla hızlı arttığı görüldü. Geçen yıl sonunda trafiğe kayıtlı toplam elektrikli araç sayısı 80 bin 43 iken ekim sonu itibarıyla 153 bin 772'ye ulaştı.

Böylece, trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı 10 ayda katlandı. Geçen yıl elektrikli araçların tüm otomobiller içindeki oranı yüzde 0,5 iken ekim sonu itibarıyla yüzde 1'e ulaştı.

TRAFİĞE KAYDOLAN 100 OTOMOBİLDEN 9'U ELEKTRİKLİ

Geçen yıl ve bu yılın ocak-ekim dönemleri karşılaştırıldığında yıldan yıla elektrikli araçlara artan ilginin rakamlara yansıdığı görüldü. Buna göre, geçen yılın 10 aylık döneminde 45 bin 50 elektrikli araç trafiğe kaydolurken bu yılın aynı döneminde 73 bin 817 elektrikli araç trafikte yerini aldı.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydolan elektrikli araç sayısı yüzde 64 artış gösterdi. Geçen yıl ocak-ekim döneminde trafiğe kaydolan otomobiller içinde elektriklilerin oranı yüzde 5,9 iken bu yıl yüzde 9'a çıktı. Böylece, trafiğe kaydolan her 100 otomobilden 9'u elektrikli oldu.

Kaynak: AA

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