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Türkiye'de Elektrikli Otomobillerin Sayısı 2023'te 80 Bin 43'e Ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'de Elektrikli Otomobillerin Sayısı 2023'te 80 Bin 43'e Ulaştı

2023 yılında trafiğe kayıtlı elektrikli otomobillerin sayısı bir önceki yıla kıyasla 5,5 kat artarak 80 bin 43'e yükseldi. Türkiye'de elektrikli otomobil sayısında önemli bir artış yaşandı. Geçen yıl trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 14 bin 552 iken, bu sayı 2023'te 80 bin 43'e çıktı. Ayrıca, trafikteki her 1000 otomobilden 5'i elektrikli oldu. Togg'un T10X modeli ise geçen yıl trafiğe kaydı yapılan elektrikli otomobillerin yaklaşık üçte birini oluşturdu.

Türkiye\'de Elektrikli Otomobillerin Sayısı 2023\'te 80 Bin 43\'e Ulaştı
24.01.2024 - 11:13,  Güncelleme: 11:18
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Togg'un da yollara çıktığı 2023 yılında trafiğe kayıtlı elektrikli otomobillerin sayısı bir önceki yıla kıyasla 5,5 katına ulaşarak 80 bin 43'e yükseldi ve trafikteki her 1000 otomobilden 5'i elektrikli oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen yıl kayıtlı elektrikli otomobil sayısında önemli artış gözlendi.

Elektrikli otomobillerin kayıtlara girdiği ilk yıl olan 2011'de 24 elektrikli araç trafiğe kayıtlı iken bu sayı 2018'de 952'ye ulaştı.

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısında 1000 barajı 2019'da aşılırken, bu sayı 2020'de 2 bin 797'ye, 2021'de 6 bin 267'ye ve 2022'de 14 bin 552'ye yükseldi. Geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli otomobillerin sayısı 2022'ye kıyasla yaklaşık 5,5 katına çıkarak 80 bin 43 oldu.

Geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısında da 15 milyon barajı aşıldı. Elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 0,5 olarak hesaplandı. Bir önceki yıl bu oran yüzde 0,1'di. Böylece 2022'de trafikteki her 1000 otomobilden 1'i elektrikli iken geçen yıl her 1000 otomobilden 5'i elektrikli oldu.

Trafiğe 2022'de 8 bin 312 elektrikli otomobilin kaydı yapıldı. Bu sayı 2023'te 65 bin 558 olarak hesaplandı. 2022'de elektrikli otomobillerin kaydı yapılan otomobiller içindeki payı yüzde 1,5 iken geçen yıl yüzde 6,9'a çıktı.

Yaklaşık her 3 elektrikli araçtan biri Togg

Geçen yıl mayısta teslimatına başlanan Togg'da 2023 sonuna kadar 19 bin 583 adet T10X modeli kullanıcılarla buluştu. Kısa sürede yakalanan bu başarıyla Türkiye'de geçen yıl trafiğe kaydı yapılan yaklaşık 3 elektrikli araçtan biri Togg'un T10X'i modeli oldu.

Hibrit türdeki otomobiller de verilere ilk kez 2011'de 23 adetle girdi. Bu sayı 2018'de 4 bin 415'e çıktı. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı 2019 sonu itibarıyla 13 bin 877, 2020'de 33 bin 690, 2021'de 86 bin 682 olarak hesaplandı.

Hibrit otomobil sayısı 2022'de 134 bin 662'ye, geçen yıl 222 bin 328'e çıktı. Bu türdeki otomobillerin toplam içindeki payı 2022'de yüzde 0,9 iken 2023'te yüzde 1,5'e yükseldi.

Geçen yıl trafiğe 87 bin 933 hibrit otomobilin kaydı yapıldı.

Trafiğe kayıtlı hibrit ve elektrikli otomobillerin 2019-2023 döneminde yıllara göre sayıları şöyle:

YıllarHibritElektrik
201913.8771.176
202033.6902.797
202186.6826.267
2022134.66214.552
2023222.32880.043

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrikli Otomobillerin Sayısı 2023'te 80 Bin 43'e Ulaştı - Son Dakika


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