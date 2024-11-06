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Ekonomi

Türkiye'de Enerjide Rekor Üretim

Petrol ve doğalgaz üretiminde ekimde rekor seviyelere ulaşıldı. Hedef tam bağımsız enerji.

06.11.2024 10:46
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen ay petrol ve doğal gaz üretiminde aylık ve günlük bazda rekora imza attıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ham petrol ve doğal gaz üretiminde ekimde yeni rekorlar kırıldı.

Bu dönemde, yurt içi ham petrol üretimi 3 milyon 361 bin 725 varil, doğal gaz üretimi de 234 milyon 384 bin 17 metreküp ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı.

Gabar'da geçen ay ham petrol üretimi 1 milyon 566 bin 214 varil, Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimi ise 196 milyon 772 bin 874 metreküp olarak gerçekleşti.

Söz konusu ham petrol üretiminin yüzde 46,6'sı Gabar'dan, doğal gaz üretiminin yüzde 84'ü ise Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılandı.

"Hedefimiz, enerjide tam bağımsız Türkiye"

Günlük ortalama petrol üretiminde ekimde 108 bin 443 varil, doğal gaz üretiminde ise 7 milyon 568 bin 242 metreküple en yüksek seviyeler yakalandı.

En yüksek günlük petrol üretimi 111 bin 280 varil ile 29 Ekim'de, en yüksek günlük doğal gaz üretimi 7 milyon 908 bin 44 metreküp ile 23 Ekim'de kayda geçti. Gabar'da üretim 29 Ekim'de 52 bin 573 varil, Sakarya Gaz Sahası'nda 23 Ekim'de üretim 6 milyon 666 bin 803 metreküp olarak hesaplandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, petrol ve doğal gazda üretime odaklandıkları bir yıl yaşandığını belirterek, "Ekim ayında petrol ve doğal gaz üretimimiz hem aylık hem de günlük bazda yeni zirvelere ulaştı. Ham petrol üretiminde 3 milyon 361 bin 725 varil, doğal gaz üretiminde ise 234 milyon 384 bin 17 metreküp ile tüm zamanların en yüksek rakamlarını yakaladık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin büyüdüğünün, nüfusunun arttığının ve ihtiyaçlarının çoğaldığının altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yeni sahalarda, yeni aramalarla, yeni sondajlarla hem petrolde hem de doğal gazda üretimimizi artıracağız. Somali'de sismik faaliyetlerine başlayan Oruç Reis örneğinde olduğu gibi farklı kıtalarda yeni rezervler, yeni keşifler için gayret göstereceğiz. Hedefimiz, enerjide tam bağımsız Türkiye."

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Teknoloji, Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Enerjide Rekor Üretim - Son Dakika

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