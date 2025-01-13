Türkiye'de Fiber Abone Sayısı 7,6 Milyona Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Fiber Abone Sayısı 7,6 Milyona Ulaştı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 2024'te Türkiye'de fiber abone sayısının 7,6 milyon olduğunu duyurdu.

13.01.2025 14:18
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de 2024'ün üçüncü çeyreği itibarıyla fiber abone sayısının 7,6 milyon, fiber kablo uzunluğunun da 588 bin kilometre olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumunun (BTK) 2024 yılı üçüncü çeyreğine ait haberleşme sektörü verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Geçen yılın üçüncü çeyreği sonunda elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 444 olduğunu aktaran Uraloğlu, "Bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 815 oldu. Bu dönemde haberleşme sektörüne 22 milyar lira yatırım gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, sabit trafik miktarının 1,3 milyar dakikayla bir önceki döneme göre yüzde 11,5 arttığını belirtti.

Trafik miktarının yüzde 95,5'inin mobilden mobile giden olduğuna işaret eden Uraloğlu, 2024 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 9,2 milyon sabit telefon abonesi bulunduğunu ve bu dönemde tüm sabit şebekelerden en fazla arama yapılan ülkenin ise Almanya olduğunu aktardı.

Uraloğlu, söz konusu çeyrekte yaklaşık 466 milyon dakika olan Türk Telekomun ses trafiğinin 2024 yılı üçüncü çeyreğinde 422 milyon dakika olduğunu bildirerek, "Geniş bant abone sayısı 2008'de yaklaşık 6 milyondu. Söz konusu çeyrek itibarıyla geniş bant abone sayısı 96,4 milyona ulaştı. Bu dönemde internet aboneliği bir önceki döneme göre yüzde 1, toplam internet abone sayısı da yüzde 2,2 artış gösterdi. Fiber abone sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artış gösterdi ve 7,6 milyonu aştı. Ülkede 2024 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla fiber uzunluk bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 588 bin kilometreye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu dönemde geniş bant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımının 279,5 cigabayt, mobil geniş bant internet abonelerinin aylık kullanımının da 17,5 cigabayt seviyesinde gerçekleştiğine işaret eden Uraloğlu, "Fiber internet hizmeti alan abonelerin sabit geniş bant pazarı içindeki payı artarak yüzde 38,1'e ulaştı. Bu çeyrekte nüfusa göre sabit geniş bant yaygınlık oranı yüzde 23,5 iken mobil geniş bant yaygınlık oranı yüzde 89,5'e ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, bu dönemde TRABİS "'tr' Ağ Bilgi Sistemi" kayıtlarında yaklaşık 1,27 milyon aktif ".tr" uzantılı alan adı bulunduğunu belirterek, bu alan adlarının yüzde 77,4'ünün "com.tr", yüzde 2,4'ünün "gen.tr", yüzde 2,2'sinin "org. tr", yüzde 1,1'inin "net.tr", yüzde 13'ünün de doğrudan ".tr" uzantısına sahip olduğunu aktardı.

Söz konusu çeyrek itibarıyla haberleşme sektöründe aktif olarak faaliyete devam eden 8 yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunduğunu bildiren Uraloğlu, bu sağlayıcılar tarafından Eylül 2024 itibarıyla 8,1 milyon güvenli elektronik imza ve 1 milyon mobil güvenli elektronik imza olmak üzere 9,1 milyon nitelikli elektronik sertifika oluşturulduğunu ifade etti.

Mobil geniş bant abone sayısı ise 76 milyon

Uraloğlu, bu dönemde Türkiye'de 9 yetkilendirilmiş kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısından 7'sinin aktif olduğuna dikkati çekerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Eylül 2024 itibarıyla kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları tarafından 2,3 milyonu gerçek kişiler ve 720 bini tüzel kişiler olmak üzere 3,1 milyon kayıtlı elektronik posta hesabı adresi oluşturuldu. Söz konusu dönemde Türkiye'de yaklaşık yüzde 110,7 yaygınlık oranına karşılık gelen makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil 94 milyon 495 bin 554 mobil abone bulunuyor. Bu dönemde 4,5G abone sayısı 87 milyon 537 bin 163 olarak gerçekleşti. 3G ve 4,5G ile bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı ise 76 milyon 370 bin 403 oldu. Bu çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı 3 milyon 919 bin 929 terabayt olarak gerçekleşti."

Mobil şebekelerde en fazla trafik gönderilen ve alınan ülkenin Almanya olduğunu belirten Uraloğlu, mobil şebekelerden en çok aranın kısa numaranın "182 Hastane Randevu"su olduğuna işaret etti.

Uraloğlu, bu dönemde SMS sayısının 5 milyar 873 milyon, MMS sayısının da yaklaşık 12,7 milyon olduğunu bildirerek, şunları kaydetti: "

"Mobil abonelerin yaklaşık yüzde 83,1'i bireysel, yüzde 16,9'u ise kurumsal abonelerden oluşuyor. 2024 yılı üçüncü çeyrekte mobil trafik hacmi bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 3,8 artarak 83,2 milyar dakika olarak gerçekleşti. Türkiye, bu dönemde 502 dakika ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Fiber Abone Sayısı 7,6 Milyona Ulaştı - Son Dakika

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