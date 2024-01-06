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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 894 bin 418 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 894 bin 315 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 19.00'da gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 05.00'te kaydedildi. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
06.01.2024 - 10:21,
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Türkiye'de dün günlük bazda 894 bin 418 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 894 bin 315 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 641 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 396 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda 894 bin 418 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 894 bin 315 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 18,1 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 6 bin 848 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 795 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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