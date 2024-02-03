Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 984 bin 769 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 979 bin 620 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 50 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 697 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 984 bin 769 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 979 bin 620 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 18,6 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye dün 6 bin 143 megavatsaat elektrik ihracatı, 1061 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.