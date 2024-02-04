Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 930 bin 950 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 584 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 991 megavatsaatle saat 20.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 379 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 930 bin 950 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 584 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 24,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,7 ile doğal gaz santralleri izledi.
Öte yandan Türkiye dün 6 bin 721 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 357 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
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