Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 934 bin 201 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 932 bin 57 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 321 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 988 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 934 bin 201 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 932 bin 57 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,8 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 293 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 151 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.