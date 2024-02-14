Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 934 bin 201 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 932 bin 57 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 12.00'de 44 bin 321 megavatsaat olarak gerçekleşirken, en düşük tüketim saat 05.00'te 30 bin 988 megavatsaat oldu. Üretimde ithal kömür santralleri yüzde 25 ile ilk sırada yer aldı. Türkiye dün 6 bin 293 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 4 bin 151 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

14.02.2024 10:07
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Türkiye'de dün günlük bazda 934 bin 201 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 932 bin 57 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 321 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 988 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 934 bin 201 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 932 bin 57 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,8 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 293 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 151 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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