Türkiye'de dün günlük bazda 863 bin 7 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 440 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 471 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 924 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 863 bin 7 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 440 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde, ilk sırada yüzde 23,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,4 payla linyit santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 746 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 187 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Türkiye ile ekonomi ve Karadeniz'de güvenliğin sağlanması gibi alanlarda ikili ilişkileri geliştirmek için yakın şekilde çalıştıklarını söyledi. Odobescu, Türkiye'nin Romanya için stratejik bir ortak olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ayrıca, Karadeniz'deki mayın temizliği çalışmalarının Ukrayna'nın transit geçişine yardımcı olacağını ifade etti.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması tarafından, Nurdağı ilçesinde 42 traktör sürücüsüne 'Robs demirinin kullanımının önemi ve traktörlerde kullanılacak aydınlatmalar ile genel trafik güvenliği' hakkında eğitim semineri düzenlendi. Ayrıca traktör sürücülerine 50 adet reflektör dağıtımı yapılarak reflektif yelek kullanımında farkındalık sağlandı.
Türkiye pazarında da oldukça güçlü bir satıcı konumunda yer alan ABD merkezli ev eşyaları perakende zinciri Christmas Tree Shops küresel krize dayanamayıp iflas bayrağını çekti. 50 yılı aşkın süredir ev mobilyaları ve oyuncaklar üreten dev firma 72 şubesini kapatmak zorunda kaldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, son 10 yılın mart aylarında karışık bir performans sergilerken, endeks artış kaydettiği 4 ayda ortalama yüzde 9,44 değer kazandı. Son 5 yılda BIST 100 endeksine göre her yılın mart ayında daha iyi getiri sağlayan hisseler arasında Prizma Press, İnfo Yatırım, Ersu Meyve ve Gıda, Pınar Et ve Un Sanayi ile Merko Gıda öne çıktı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘2. Dönem Tanıtım Toplantısı’nda, gelecek 5 yılda hayata geçirecekleri projeleri kamuoyuna tanıttı. Sosyal belediyecilikte Türkiye’ye örnek olduklarını belirten Seçer, “Her alanda çığır açtık. Kafalar değişti ne çok değişti. İnovatif, vizyoner, yenilikçi bir anlayış getirdik. Sözümüzdür: Mersin metrosu tamamlanacak, Mersinlilerin hizmetine girecek” dedi.
ANKA’NIN EKONOMİ KOORDİNATÖRÜ ERDAL SAĞLAM’IN KALEMİNDEN HAFTALIK EKONOMİ ANALİZİ: YÜKSEK ENFLASYON VE BEKLENTİLERDE BOZULMA DEVAM EDİYOR.
Batman'da arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin arttırılması eylem planı kapsamında 524 arıcıya, yüzde 75 hibeli 4 bin polen tuzaklı fenni kovan dağıtıldı. Vali Ekrem Canalp, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bal üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada olduğunu belirterek, gençleri çiftçiliğe teşvik etmek için genç çiftçi projelerinin uygulandığını ifade etti. Ayrıca, geleneksel yöntemlerle yapılan arıcılığı teşvik etmek amacıyla kendi kovanlarını geliştirdiklerini ve bu kovanların da yakında dağıtılacağını söyledi. Vali Canalp, aynı zamanda Gıda İhtisas OSB'nin kurulmasıyla üretilen ürünlerin katma değerini artırmayı hedeflediklerini de vurguladı.
FAW Grup, 2024 yılının ilk iki ayında araç satışlarında yüzde 17,7 artış kaydederek 448.000 adedi aştı. Hongqi otomobil markası ise yüzde 37,56'lık bir artışla 65.300 adet sattı. FAW Grup, daha fazla yeni enerjili araç modelini piyasaya sürerek satışlarını artırmayı planlıyor.
Adana'da koyun kulağı, kelle paça çorbası içerisinde veya isteyen müşterilere özel olarak pişirilerek servis ediliyor. Kilosu 50 liraya satılan koyun kulağına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Adana'da sakatat tüketimi oldukça yaygın ve koyun kulağı da bu alternatif ürünlere talep artışıyla rağbet görüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?