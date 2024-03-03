Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 863 bin 7 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 440 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 20.00'de 40 bin 471 megavatsaat olarak kaydedildi. İthal kömür santralleri üretimde en büyük paya sahip oldu. Türkiye dün 5 bin 746 megavatsaat elektrik ihracatı ve 6 bin 187 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

03.03.2024 10:33  Güncelleme: 10:37
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Türkiye'de dün günlük bazda 863 bin 7 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 440 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 471 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 924 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 863 bin 7 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 440 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 23,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,4 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 746 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 187 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

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