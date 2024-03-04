Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 777 bin 922 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 778 bin 99 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 20.00'de 37 bin 915 megavatsaatle gerçekleşti. Üretimde ithal kömür santralleri en büyük paya sahipti. Türkiye ayrıca 5 bin 177 megavatsaat elektrik ihracatı ve 5 bin 357 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

04.03.2024 10:07  Güncelleme: 10:07
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Türkiye'de dün günlük bazda 777 bin 922 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 778 bin 99 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 915 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 240 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 777 bin 922 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 778 bin 99 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 24,7 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,7 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 177 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 357 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

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