Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 942 bin 586 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 944 bin 349 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 12.00'de 43 bin 553 megavatsaat olarak gerçekleşti. Üretimde doğal gaz santralleri yüzde 21 payla ilk sırada yer aldı. Türkiye dün 5 bin 216 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 990 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

22.03.2024 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de dün günlük bazda 942 bin 586 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 944 bin 349 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 553 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 220 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 942 bin 586 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 944 bin 349 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 21 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,6 ile ithal kömür ve yüzde 19,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 216 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 990 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Samsun İlinde Hijyenik Arıcılık İçin Temel Petek Tesisi Kurulum Projesi
    11:02 Samsun İlinde Hijyenik Arıcılık İçin Temel Petek Tesisi Kurulum Projesi

    Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Doğu Karedeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) finansman katkısıyla uygulamaya konulan 'Samsun İlinde Hijyenik Arıcılık İçin Temel Petek Tesisi Kurulum Projesi' kapsamında temel petek üretim makinesi, Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği'ne teslim edildi.

  • Kütahya'da Tarım Arazilerinin Kullanımı ve Seraların Rehabilitasyonu Projeleri Kapsamında Tohum Temini Programı Düzenlendi
    10:59 Kütahya'da Tarım Arazilerinin Kullanımı ve Seraların Rehabilitasyonu Projeleri Kapsamında Tohum Temini Programı Düzenlendi

    Kütahya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projeleri ve Seraların Rehabilitasyonu projesi kapsamında tohum temini programı düzenlendi. Programa Kütahya Valisi Musa Işın, Ak Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve çiftçiler katıldı. Program sonunda çiftçilere sertifikalı tohumlar dağıtıldı. Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, 2023 yılında Kütahyalı üreticilere 338 Milyon TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını belirtti. Ayrıca, 2024 üretim sezonu için çeşitli tohumlar ve fideler teslim edileceği açıklandı. Kütahya Valisi Musa Işın ise Organize Hayvancılık Bölgesi kuracaklarını ve modern tesislerin inşa edileceğini söyledi.

  • Şubat Ayında Kurulan Şirket Sayısı Azalırken Kapanan Şirket Sayısı Arttı
    10:41 Şubat Ayında Kurulan Şirket Sayısı Azalırken Kapanan Şirket Sayısı Arttı

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan verilere göre, Şubat ayında kurulan şirket sayısı yüzde 7,5 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 15,9 artış gösterdi. Şubat 2024'te kurulan toplam 10 bin 233 şirket ve kooperatifin yüzde 86,8'i limited şirket, yüzde 10,9'u anonim şirket, yüzde 2,3'ü ise kooperatiften oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,8'i İstanbul, yüzde 10,3'ü Ankara, yüzde 6,4'ü İzmir'de kuruldu.

  • AK Parti Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar Ekonomik Destek Paketini Açıkladı
    10:36 AK Parti Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar Ekonomik Destek Paketini Açıkladı

    AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde ekonomik destek paketini açıkladı. Paketin detaylarında ev kadınlarına kültür turizm desteği, çocuklara dini ve milli bayramlarda hediye paketi, engelli aileleri için mola evleri gibi birçok destek yer alıyor.


10:15 Karabük Üniversitesi’nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor Vahim iddialar art arda geldi Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi
09:01 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor
08:49 İspanya basını: Real Madrid, Florian Wirtz’in transferi için Arda Güler’i takasta kullanacak İspanya basını: Real Madrid, Florian Wirtz'in transferi için Arda Güler'i takasta kullanacak
08:21 Turgut Altınok’un ablası konuştu: Mal varlığında eksik bile var, babadan kalan kooperatif hisseleri yazılmamış Turgut Altınok'un ablası konuştu: Mal varlığında eksik bile var, babadan kalan kooperatif hisseleri yazılmamış
06:37 İsrail İHA’larıyla bombalanan 4 Filistinli feci şekilde can verdi İsrail İHA'larıyla bombalanan 4 Filistinli feci şekilde can verdi
10:38 Türkiye’de de oynamıştı Brezilyalı eski futbolcu Robinho tutuklandı Türkiye'de de oynamıştı! Brezilyalı eski futbolcu Robinho tutuklandı
10:34 Kolon kanserinden vefat eden Bahar Öztan için ünlü isimler taziye mesajı yayınladı Kolon kanserinden vefat eden Bahar Öztan için ünlü isimler taziye mesajı yayınladı
10:27 Rekabet Kurulu devreye girdi Yemeksepeti’ne soruşturma başlatıldı Rekabet Kurulu devreye girdi! Yemeksepeti'ne soruşturma başlatıldı
10:24 Antalya’da inşaat sektöründe günlüğü 3 bin liraya çalışacak inşaat işçisi bulunamıyor Antalya'da inşaat sektöründe günlüğü 3 bin liraya çalışacak inşaat işçisi bulunamıyor
10:23 Fenerbahçe’nin yıldızı rekor bonservisle transfer oluyor Fenerbahçe'nin yıldızı rekor bonservisle transfer oluyor
10:06 MİT, PKK’nın sözde Kamışlı komutanını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde Kamışlı komutanını etkisiz hale getirdi
09:37 “Emniyettenim“ diyerek saldıran maganda gözaltına alındı "Emniyettenim" diyerek saldıran maganda gözaltına alındı
08:05 İstanbul’da Mahzen operasyonu Ümit Değirmenci’nin çetesi çökertildi İstanbul'da Mahzen operasyonu! Ümit Değirmenci'nin çetesi çökertildi
07:42 Kuyumcuyu öldürüp bagaja koydular Cesediyle saatlerce gezdiler Kuyumcuyu öldürüp bagaja koydular! Cesediyle saatlerce gezdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 11:03:34. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement