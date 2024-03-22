Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 942 bin 586 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 944 bin 349 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 553 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 220 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 942 bin 586 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 944 bin 349 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 21 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,6 ile ithal kömür ve yüzde 19,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 216 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 990 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.