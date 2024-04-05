Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 850 bin 980 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 635 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 361 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 870 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 850 bin 980 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 635 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde, ilk sırada yüzde 22,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,5 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 11,5 payla linyit santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye, dün 3 bin 229 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 887 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
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