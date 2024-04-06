Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 842 bin 221 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 847 bin 436 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 560 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 793 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 842 bin 221 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 847 bin 436 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde, ilk sırada yüzde 22,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,5 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 11,8 payla akarsu santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye, dün 2 bin 996 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 239 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
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Van'da Ramazan ayının başında hizmete açılan Adem Şef, yöresel yemeklerle misafirlerine benzersiz bir damak tadı sunuyor. Şef Adem Ergin, Van'ın gastronomisine katkı sunmak amacıyla Norduz Sofrası, Van Menceli ve Urartu Han'dan sonra 'Adem Şef' yöresel yemek mekanını açtı. Van'ın kendi sofrasını tanıtmak için bir mutfak harekatı başlatan Ergin, Van'a değer katacak mekanlar oluşturduğunu belirtti. Van'ın sadece kahvaltısıyla ön plana çıktığını ifade eden Ergin, doğru ürünleri kullanarak Van mutfağını zenginleştirdiklerini söyledi. Van'a gelen misafirlere yöresel mutfağı sunacak birçok sofraya sahip olduklarını dile getiren Ergin, Van'ın birkaç tane kültür sofrasının olduğunu vurguladı. Van'da bu tür işletmelerin açılmasının kentin ekonomisine önemli katkı sağladığını belirten bir vatandaş ise doğallığı ön planda tuttuklarını ve Adem Şef'e güvendiklerini söyledi.
Adana'da hasat başlayan turfanda soğanın fiyatlarının bayramdan sonra düşmesi bekleniyor. Bu yıl Adana'da verim düşüklüğü yaşanan soğanlarda, bayramdan sonra sökülecek olanların daha yüksek verim getirmesi bekleniyor. Türkiye genelindeki depolarda soğan stoklarının azaldığı belirtiliyor. Tarladaki fiyatlar şu anda kilogramı 18-20 lira arasında değişiyor. Ramazan Bayramı'ndan sonra fiyatların düşmesi ve ihracat kapılarının açılması bekleniyor.
9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla Diyarbakır Şehirlerarası Terminalinde hareketlilik başladı. Tatilini memleketinde geçirmek üzere Diyarbakır'dan gitmek isteyenler az olurken, gelişler arttı. Diyarbakır'da bayram tatili dolayısıyla birçok otobüs firması ek sefer koydu. Yoğunluğun oluştuğu Diyarbakır Şehirlerarası Terminalinde birçok yolcunun şehir dışından kente geldiği görülürken, memleketlerine ve tatil yapmak istedikleri bölgelere gitmek üzere bilet kestiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 günlük bayram tatili açıklaması sonrasında, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da otellerin doluluk oranı yüzde 90'ı geçti. Turizmciler, tatilcilerin rezervasyonlarını son dakikaya bırakmamaları konusunda uyarıyor.
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