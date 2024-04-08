Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 740 bin 172 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 745 bin 718 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 21.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 08.00'de kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri önde gelirken, rüzgar ve ithal kömür santralleri de önemli paya sahipti. Türkiye dün 2 bin 869 megavatsaat elektrik ihracatı ve 8 bin 416 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

08.04.2024 10:09  Güncelleme: 10:13
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Türkiye'de dün günlük bazda 740 bin 172 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 745 bin 718 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 92 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 142 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 740 bin 172 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 745 bin 718 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 23 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,9 payla rüzgar santralleri ve yüzde 13,2 payla ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 2 bin 869 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 416 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

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