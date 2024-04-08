Türkiye'de dün günlük bazda 740 bin 172 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 745 bin 718 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 92 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 142 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 740 bin 172 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 745 bin 718 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde, ilk sırada yüzde 23 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,9 payla rüzgar santralleri ve yüzde 13,2 payla ithal kömür santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye, dün 2 bin 869 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 416 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, bayramların sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği günler olduğunu belirterek, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.
Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesi oto kiralama işletmeleri istedikleri doluluğu bulamadı. Geçtiğimiz yıllara oranla rezervasyonlar yüzde 20 düşüş gösterdi. İşletme sahipleri bayrama 2-3 gün kala umutlu olduklarını belirtti.
Bayburt Kahveciler ve Otelciler Odası tarafından yayınlanan listede, bayramın ilk günü 2, ikinci günü 6, üçüncü günü ise 10 fırın hizmet verecek. Altınbaşak Ekmek Fırını, Efe Unlu Mamülleri, Akay Ekmek Fırını, Koç Ekmek Fırını, Kurtoğlu Ekmek Fırını, Somuncu Baba Ekmek Fırını gibi fırınlar vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılayacak.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bu yılki Çin-ASEAN Fuarı'na (CAEXPO) Özel Ortak Ülke olarak katılacağını duyurdu. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi bir ülke olan BAE, fuarda kendi ulusal pavyonunu da kuracak. Bu yıl, Çin ile BAE arasında diplomatik ilişkilerin 40. yıldönümü kutlanıyor. CAEXPO'nun düzenlendiği Guangxi bölgesi, Çin'in dışa açılımı ve ASEAN ülkeleriyle işbirliği için önemli bir merkez konumunda bulunuyor.
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