Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 642 bin 805 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 647 bin 724 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 344 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 29 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 642 bin 805 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 647 bin 724 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde, ilk sırada yüzde 26,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,2 payla rüzgar santralleri ve yüzde 13,2 payla akarsu santralleri izledi.
Türkiye, dün 2 bin 464 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 386 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
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Huawei yönetimi, Çin'de kapsamlı bir çip fabrikası daha kurmak için çalışmalara başladı. Şirket, çip sektörünün gelişeceğini öngörerek bu alana yapacağı yatırımları artıracak. Şanghay'da yapılacak olan fabrikanın, şirketin çip ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Fabrikada üretilecek çiplerin ağırlıklı olarak akıllı telefonlar için kullanılacağı belirtiliyor. Huawei, böylece çip konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyor. Şirketin dev yatırımlarının ürün fiyatlarına etki edebileceği iddia ediliyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk toplantısını yapacak. Toplantıda İran-İsrail gerilimi, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti ve enflasyonla mücadele başlıkları ele alınacak.
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