Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 642 bin 805 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 647 bin 724 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 344 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 29 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 642 bin 805 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 647 bin 724 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 26,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,2 payla rüzgar santralleri ve yüzde 13,2 payla akarsu santralleri izledi.

Türkiye, dün 2 bin 464 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 386 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.