Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 763 bin 620 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 771 bin 76 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 256 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 857 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 763 bin 620 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 771 bin 76 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 19,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19 ile rüzgar santralleri ve yüzde 12,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 3 bin 251 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 706 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.