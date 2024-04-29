Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 763 bin 620 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 771 bin 76 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 21.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 08.00'de kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri en büyük paya sahip oldu.

29.04.2024 09:55
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Türkiye'de dün günlük bazda 763 bin 620 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 771 bin 76 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 256 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 857 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 763 bin 620 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 771 bin 76 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 19,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19 ile rüzgar santralleri ve yüzde 12,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 3 bin 251 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 706 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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