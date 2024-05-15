Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 900 bin 710 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 778 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 12.00'de 42 bin 881 megavatsaat olarak kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri en büyük paya sahipti. Türkiye, dün 6 bin 350 megavatsaat elektrik ihracatı ve 12 bin 467 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

15.05.2024 10:09
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Türkiye'de dün günlük bazda 900 bin 710 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 778 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 881 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 274 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 900 bin 710 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 778 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,1 ile ithal kömür ve yüzde 13,5 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 350 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 467 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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