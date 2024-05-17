Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 909 bin 392 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 757 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te 43 bin 433 megavatsaat olarak kaydedilirken, en düşük tüketim ise saat 07.00'de 30 bin 91 megavatsaat olarak gerçekleşti. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 20 payla ilk sırada yer aldı. Türkiye dün 6 bin 588 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 11 bin 953 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

17.05.2024 10:45
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Türkiye'de dün günlük bazda 909 bin 392 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 757 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 433 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 91 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 909 bin 392 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 757 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18 ile ithal kömür ve yüzde 16,6 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 588 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 953 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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