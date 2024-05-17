Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 909 bin 392 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 757 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 433 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 91 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 909 bin 392 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 757 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18 ile ithal kömür ve yüzde 16,6 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 588 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 953 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.