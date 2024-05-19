Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 335 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 240 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 12.00'de gerçekleşti. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Türkiye, 4 bin 745 megavatsaat elektrik ihracatı ve 14 bin 650 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

19.05.2024 10:17
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Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 335 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 240 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 378 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 879 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 856 bin 335 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 240 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,5 ile ithal kömür ve yüzde 13,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 745 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 650 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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