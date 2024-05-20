Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 761 bin 389 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 765 bin 528 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 716 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 23 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 761 bin 389 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 765 bin 528 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18 ile ithal kömür ve yüzde 14 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 451 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 609 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.