Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 18 bin 961 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 25 bin 673 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 580 megavatsaatle saat 16.00'da, en düşük tüketim ise 32 bin 262 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 18 bin 961 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 25 bin 673 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 18,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 663 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 449 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.