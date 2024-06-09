Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 961 bin 483 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 971 bin 237 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 15.00'te 46 bin 102 megavatsaat olarak gerçekleşirken, en düşük tüketim saat 07.00'de 32 bin 373 megavatsaat oldu. Üretimde ithal kömür santralleri yüzde 20,6 payla ilk sırada yer aldı.

09.06.2024 10:43
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Türkiye'de dün günlük bazda 961 bin 483 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 971 bin 237 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 102 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 373 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 961 bin 483 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 971 bin 237 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve 14,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 517 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 283 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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