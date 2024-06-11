Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 989 bin 298 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 995 bin 930 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 15.00'te 50 bin 298 megavatsaat olarak gerçekleşirken, en düşük tüketim saat 07.00'de 30 bin 221 megavatsaat oldu. Üretimde ithal kömür santralleri yüzde 19,7 payla ilk sırada yer aldı.

11.06.2024 10:33
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Türkiye'de dün günlük bazda 989 bin 298 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 995 bin 930 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 298 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 221 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 989 bin 298 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 995 bin 930 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,7 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 18 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 347 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 26 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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