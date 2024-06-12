Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 32 bin 687 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 42 bin 798 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 15.00'te 51 bin 31 megavatsaat olarak gerçekleşirken, en düşük tüketim saat 07.00'de 32 bin 910 megavatsaat oldu. Üretimde doğal gaz santralleri yüzde 24,4 payla ilk sırada yer aldı ve onu ithal kömür santralleri ve barajlı hidroelektrik santralleri takip etti. Türkiye dün 4 bin 714 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 14 bin 837 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

12.06.2024 10:49
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 32 bin 687 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 42 bin 798 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 31 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 910 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 32 bin 687 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 42 bin 798 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 714 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 837 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

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