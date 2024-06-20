Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 772 bin 617 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 772 bin 730 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 579 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 635 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 772 bin 617 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 772 bin 730 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 19,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 629 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 742 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.