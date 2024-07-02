Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 38 bin 876 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 43 bin 794 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 91 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 464 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 38 bin 876 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 43 bin 794 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20 ile doğal gaz ve yüzde 14,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 858 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 694 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.