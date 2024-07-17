Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 135 bin 846 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 132 bin 519 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 15.00'te 55 bin 333 megavatsaat olarak gerçekleşirken, en düşük tüketim ise saat 07.00'de 35 bin 267 megavatsaat oldu. Üretimde doğal gaz santralleri yüzde 22 payla ilk sırada yer aldı ve onu ithal kömür santralleri ve barajlı hidroelektrik santralleri takip etti. Türkiye dün 7 bin 28 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 3 bin 548 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

17.07.2024 10:23
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 135 bin 846 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 132 bin 519 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 333 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 267 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 135 bin 846 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 132 bin 519 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,6 ile barajlı hidrolelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 28 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 548 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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