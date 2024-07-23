Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 185 bin 460 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 176 bin 451 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim saat 15.00'te 58 bin 387 megavatsaat ile kaydedilirken, en düşük tüketim ise saat 07.00'de 36 bin 108 megavatsaat olarak gerçekleşti. Üretimde doğal gaz santralleri yüzde 26,5 payla ilk sırada yer aldı. Türkiye dün 14 bin 62 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 4 bin 860 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

23.07.2024 10:19
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 185 bin 460 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 176 bin 451 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 58 bin 387 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 108 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 185 bin 460 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 176 bin 451 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 62 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 860 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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