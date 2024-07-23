Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 185 bin 460 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 176 bin 451 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 58 bin 387 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 108 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 185 bin 460 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 176 bin 451 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 62 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 860 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.