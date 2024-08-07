Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 137 bin 244 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 136 bin 767 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 830 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 686 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 137 bin 244 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 136 bin 767 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 921 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 313 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.