Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 132 bin 926 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 132 bin 962 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 766 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 32 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 132 bin 926 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 132 bin 962 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 557 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 448 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.