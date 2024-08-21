Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 144 bin 957 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 145 bin 29 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 65 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 681 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 144 bin 957 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 145 bin 29 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21 ile ithal kömür ve yüzde 16,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 458 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 615 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.