Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 138 bin 582 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 137 bin 460 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 467 megavatsaatle saat 16.00'da, en düşük tüketim ise 36 bin 785 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 138 bin 582 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 137 bin 460 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,2 ile ithal kömür ve yüzde 13,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 489 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 294 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.