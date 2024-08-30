Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 85 bin 803 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 84 bin 340 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te 53 bin 31 megavatsaat olarak kaydedildi. Doğal gaz santralleri üretimde en büyük paya sahip oldu. Türkiye, 14 bin 169 megavatsaat elektrik ihracatı ve 12 bin 594 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

30.08.2024 10:46
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 85 bin 803 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 84 bin 340 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 31 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 511 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 85 bin 803 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 84 bin 340 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 169 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 594 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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