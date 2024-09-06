Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 50 bin 947 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 52 bin 285 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 276 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 836 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 50 bin 947 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 52 bin 285 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 958 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 421 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.