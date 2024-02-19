Haftalık mesai saatlerine yeni düzenleme geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Haftalık mesai saatlerine yeni düzenleme geliyor

Türkiye'de haftada 45 saat olan çalışma saatinin düşürülmesi için hükümet harekete geçti. Türk İş Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle haftalık çalışma saati 40 saate indirilecek. Düzenlemeyle ücretler ve yıllık-haftalık izinlerde de değişikliğe gidilecek.

19.02.2024 10:17  Güncelleme: 10:51
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Türkiye'de haftada 45 saat olan çalışma saatlerinin düşürülmesi için hükümet harekete geçti. Türk İş Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle haftalık çalışma saatinin 40 saate indirilmesi bekleniyor.

FARKLI MESLEKLER ARASINDAKİ DENGESİZLİK DE GİDERİLECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenlemede ücretlerden çalışma saatlerine, yıllık ve haftalık tatilden esnek çalışmaya kadar birçok konuyla ilgili değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma saatleri de düşürülecek. Fazla çalışma ücretleriyle ilgili katsayı farklılıkları gibi dağınıklıkların da ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Yürürlükte olan 1936 tarihli Türk İş Kanunu'nda haftalık çalışma saati 45, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu'nda haftalık çalışma saatleri 48 saat olarak belirlenmiş durumda. Basın İş Kanunu'na tabii çalışanlar işe iade davaları açabilirken Deniz İş Kanunu'na tabii olanlaraysa böyle bir hak tanınmıyor. Farklı yasalarda yer alan düzenlemeler tek bir temel Türk İş Kanunu ile bütüncül bir yapıya kavuşturulacak. Düzenlemelerde yeni hak kategorileri geliştirilecek.

BAKAN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Öte yandan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumunda sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası şartlarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hâle getireceğiz. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Işıkhan'ın çalışma saatlerinin düşürülmesiyle ilgili başka ülkelerden verdiği örnekler bilinirken muhalefet de haftalık çalışma saatinin 37,5 saate düşürülmesi için TBMM'ye kanun teklifi sunmuştu.

Haftalık mesai saatlerine yeni düzenleme geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Dünyası, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haftalık mesai saatlerine yeni düzenleme geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Emre Aytekin: Kurumsal hariç herkez 45 saatten fazla çalışıyor bırakın bu mavraları 550 16 Yanıtla
  • Koray Ebe: Kurumsal ve kamu hariç patrona haftalık çalısma 40 saat derseniz patronun size diyeceği; işte kapı işte sapı hadi yallah o zaman. Denetleyen olmadığı sürece bu düzen böyle gider. 457 7 Yanıtla
  • Serkan Basar: özel sektöre ayar sökmez 279 8 Yanıtla
  • Mahmut Cengiz: Patronlara 40 saat değil 140 saat çalış genede yok semezler 224 4 Yanıtla
  • özkan milezoğlu: AKP MHP TARAFINDAN REDDEDİLDİ 178 36 Yanıtla
  • alos : Kamuda zaten işe gitmeden yığınlarca personel var, düzenlemeye ne gerek var zaten adamlar işe gitmeden maniyi indiriyor. 150 28 Yanıtla
  • Tarık yılmaz: Denetim denetim denetim kanunu uygulayacak cesur insanlar gerekirse istihdamı geçici devlet alacak vahşi kapitalizm uygulayan fabrikaları kapatacak 120 5
  • Mehmet Aydın: Bunlar neyin kafasını yaşıyor Nerede yaşıyor 99 11 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU: Özkan milezoğlu teklifi sunan zaten akp bakan açıklama yaptıysa o iş bitmiştir. Önceki bakan Vedat Bilgin de değişmesi gerek demişti 7 6
  • Oktay KUŞÇU: alos, gidenlerin başı kel mi? Gidenlerin ne suçu var? 7 1
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