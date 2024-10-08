Türkiye'de Havalimanı Yolcu Sayısı 177 Milyona Ulaştı

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılın ilk 9 ayında havalimanlarının hizmet verdiği yolcu sayısının 177 milyon 346 bin 498'e ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'de geçen ay 79 bin 872'si iç hatlar, 87 bin 583'ü dış hatlar olmak üzere üst geçişlerle birlikte 214 bin 319 uçak trafiğine ulaşıldığına işaret eden Uraloğlu, eylülde hizmet verilen uçak trafiğinde 2023 yılının aynı ayıyla kıyaslandığında yüzde 2,4 artış yaşandığını belirtti.

Uraloğlu, eylülde iç hatlarda 8 milyon 249 bin 505, dış hatlarda 14 milyon 121 bin 637 olmak üzere transit yolcularla birlikte 22 milyon 415 bin 821 yolcuya hizmet verildiğini kaydederek, "Yolcu sayımız 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı. Havalimanlarımızda taşınan yük ve kargo miktarı ise eylülde iç hatlarda 85 bin 108 ton, dış hatlarda 393 bin 695 ton olmak üzere 478 bin 803 tona ulaştı." ifadelerini kullandı.

Bu yılın 9 ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 687 bin 194, dış hatlarda 669 bin 114 olduğunu bildiren Uraloğlu, üst geçişlerle birlikte uçak trafiğinin 1 milyon 752 bin 501 olduğuna dikkati çekti.

Uraloğlu, eylül sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 5,9 artış gösterdiğini vurgulayarak, açıklamasında şu bilgileri verdi:

"Türkiye geneli havaalanlarımız iç hatlarda 72 milyon 949 bin 528, dış hatlarda 104 milyon 186 bin 201 yolcuya hizmet verirken, direkt transit yolcularla birlikte 177 milyon 346 bin 498 yolcu havalimanlarımızı kullandı. Hizmet verilen yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 5,7, dış hatlarda yüzde 9, toplam yolcu trafiğinde ise yüzde 7,5 arttı."

Bu dönemde havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının iç hatlarda 682 bin 730 ton, dış hatlarda 3 milyon 29 bin 526 ton olduğunu belirten Uraloğlu, yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artışla 3 milyon 712 bin 255 tona ulaştığını kaydetti.

İstanbul Havalimanı'nda 9 ayda 60 milyon yolcu taşında

Uraloğlu, Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda eylülde iniş kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 419, dış hatlarda 34 bin 475 olmak üzere 44 bin 894'e ulaştığını ifade ederek, "İstanbul Havalimanımızda iç hatlarda 1 milyon 600 bin 230, dış hatlarda 5 milyon 648 bin 722 olmak üzere 7 milyon 248 bin 952 yolcuya hizmet verildi. Bu ayda hizmet verilen yolcu trafiği 2023 yılının aynı ayıyla kıyaslandığında yüzde 3 artış gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Havalimanı'nda 9 ayda iç hatlarda 90 bin 616, dış hatlarda 300 bin 873 olmak üzere 391 bin 489 uçak trafiğine ulaşıldığını bildiren Uraloğlu, "İç hatlarda 13 milyon 258 bin 640, dış hatlarda 47 milyon 400 bin 448 olmak üzere 60 milyon 659 bin 88 yolcuya hizmet verildi. 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında yolcu trafiğinde yüzde 5 artış gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçak trafiğine ilişkin de bilgi vererek, "Uçak trafiği eylülde iç hatlarda 8 bin 703, dış hatlarda 10 bin 952 olmak üzere 19 bin 655 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 589 bin, dış hatlarda 1 milyon 865 bin 773 olmak üzere 3 milyon 454 bin 773 olarak gerçekleşti. Toplam yolcu trafiği, 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 3 artış gösterdi. Ocak-eylül döneminde de iç hatlarda 83 bin 406, dış hatlarda 96 bin 943 olmak üzere 180 bin 349 uçağa hizmet verildi." şeklindeki bilgileri paylaştı.

Bu havalimanında iç hatlarda 14 milyon 761 bin 953, dış hatlarda 16 milyon 209 bin 745 olmak üzere 30 milyon 971 bin 698 yolcu trafiğine hizmet verildiğine işaret eden Uraloğlu, eylülde uçak trafiğinin 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 6, yolcu trafiğinin de yüzde 13 arttığına dikkati çekti.

Uraloğlu, genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da eylülde 2 bin 430, 9 aylık süreçte de 21 bin 82 uçak trafiğinin gerçekleştiğini belirtti.

Turizm merkezlerinde 49 milyon yolcu ağırlandı

Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında eylülde hizmet verilen yolcu sayısının iç hatlarda 14 milyon 59 bin 102, dış hatlarda 35 milyon 44 bin 650 olduğunu ifade eden Uraloğlu, uçak trafiğinin iç hatlarda 110 bin 86, dış hatlarda ise 218 bin 345 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Uraloğlu, bu havalimanlarının 9 aylık dönemdeki yolcu trafiğinin 49 milyon 103 bin 752'ye ulaştığını bilgisini paylaşarak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hatlarda 5 milyon 60 bin 280, dış hatlarda 3 milyon 762 bin 135 olmak üzere, 8 milyon 822 bin 415 yolcuya hizmet verildiğini anlattı.

Antalya Havalimanı'nda yolcu sayısının iç hatlarda 5 milyon 34 bin 278, dış hatlarda 25 milyon 882 bin 431 olmak üzere 30 milyon 916 bin 709 olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Muğla Dalaman Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 563 bin 504, dış hatlarda 3 milyon 218 bin 385 olmak üzere 4 milyon 781 bin 889 yolcuya, Muğla Milas- Bodrum Havalimanı'nda, iç hatlarda 2 milyon 27 bin 262, dış hatlarda 1 milyon 717 bin 90 olmak üzere 3 milyon 744 bin 352 yolcuya hizmet verildi. Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda ise iç hatlarda 373 bin 778, dış hatlarda 464 bin 609 olmak üzere 838 bin 387 yolcu sayısına ulaşıldı."