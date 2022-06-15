Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te Yeşil Dönüşüm Mentörlüğü hizmeti - Son Dakika
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Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te Yeşil Dönüşüm Mentörlüğü hizmeti

15.06.2022 10:15
Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te Yeşil Dönüşüm Mentörlüğü hizmeti

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman İşbirliği Kurumu (GİZ) PEP Programı iş birliği ile yürütülen "İstihdam İçin Yeşil ve Dijital Dönüşümün Desteklenmesi" Projesinde firmaların "Yeşil Mutabakat" sürecine hazırlanması, verimliliklerinin arttırılması ve dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi hedefi...

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman İşbirliği Kurumu (GİZ) PEP Programı iş birliği ile yürütülen "İstihdam İçin Yeşil ve Dijital Dönüşümün Desteklenmesi" Projesinde firmaların "Yeşil Mutabakat" sürecine hazırlanması, verimliliklerinin arttırılması ve dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi hedefi ile Türkiye'de bir ilk olan Yeşil Dönüşüm Mentörlüğü hizmeti başladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) 2050 yılında karbon-nötr ilk kıta olması hedefi ile 11 Aralık 2019'da açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı'na firmaların uyum sağlayabilmeleri noktasında yol göstermek, yapabilecekleri çalışmalara katkı sunmak, Gaziantep ve bölge sanayisinin yeşil enerjiye geçişini kolaylaştırmak amacı ile verilen mentörlük hizmetine başvuru yapan firmalar arasından belirlenen 30 firmaya, her firma için 16 hafta boyunca haftada 2 saat olacak şekilde mentör ziyaretleri yapılacak. 4 ay sürecek möntörlük hizmetleri öncesinde firmaların mentörlük sürecine hazırlanmalarını sağlamak ve bu sürecin daha verimli geçmesi amacı ile 30 firmanın ilgili personellerine hazırlık eğitimleri verildi. Yeşil Dönüşüm Mentörlük Hizmeti ile her firmaya Yeşil Mutabakat ile ilgili detaylı bilgilendirme ve eğitimler, Kurumsal Karbon Ayak İzinin hesaplanması, İşletmedeki atık yönetimi ve simbiyotik ilişkilerin incelenmesi Yeşil Enerji Sertifikası ve bu sertifikanın alınması ile ilgili bilgilendirme, ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması ile ilgili süreçler hakkında bilgilendirme, Su Ayak İzi konusu ile ilgili bilgilendirme, Yeşil Etiket konusu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunulacak. Mentörlük hizmeti sonrasında her firmaya ayrı ayrı "Yeşil Dönüşüm Yol Haritası" hazırlanacak.

Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi", Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP- Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programında Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ortaklığında yürütülüyor. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te Yeşil Dönüşüm Mentörlüğü hizmeti - Son Dakika

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