Türkiye'de İnek Sütü Üretimi Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de İnek Sütü Üretimi Arttı

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 960 bin 777 tona çıktı. Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ocak-nisan döneminde ise yüzde 8,7 artarak 3 milyon 760 bin 105 ton oldu. İçme sütü üretimi ise nisanda yüzde 8 artışla 132 bin 422 ton olarak gerçekleşti. Yoğurt üretimi nisanda yüzde 15,6 artarken, inek peyniri üretimi yüzde 7,6 artış gösterdi. Ayran ve tereyağı üretimi de artış gösterdi.

13.06.2024 10:33
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Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 960 bin 777 tona çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, nisanda yıllık bazda yüzde 9,2 artarak 960 bin 777 tona ulaştı. Ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 3 milyon 760 bin 105 ton oldu.

Süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 132 bin 422 ton olarak gerçekleşti. Ocak-nisan döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 3,7 artışla 559 bin 516 tona çıktı.

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi yüzde 15,6 artarak 102 bin 416 tona yükselirken, ocak-nisan döneminde yıllık bazda yüzde 11,3 artışla 402 bin 37 tona ulaştı.

İnek peyniri üretimi nisanda yıllık yüzde 7,6 artarak 66 bin 362 ton, ocak-nisan döneminde de yüzde 8,9 yükselişle 273 bin 421 ton oldu.

Nisanda ayran üretimi yüzde 17,7 artarak 76 bin 762 ton, tereyağı üretimi yüzde 15,1 yükselişle 9 bin 58 ton olarak belirlendi.

Ocak-nisan döneminde ayran üretimi yüzde 17 yükselerek 281 bin 363 tona çıkarken, tereyağı üretimi de yüzde 17 artışla 36 bin 113 tona ulaştı.

Martta 982 bin 322 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı nisanda yüzde 2,2 azalarak 960 bin 777 tona düştü.

Aynı dönemde 139 bin 794 ton olan içme sütü üretimi de nisanda yüzde 5,3 azalışla 132 bin 422 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Türkiye, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İnek Sütü Üretimi Arttı - Son Dakika

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