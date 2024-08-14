Türkiye'de İnek Sütü Üretimi Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de İnek Sütü Üretimi Arttı

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artışla 921 bin 867 tona çıktı. Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ocak-haziran döneminde ise yüzde 8,1 artarak 5 milyon 697 bin 140 ton oldu.

14.08.2024 10:47
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Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artışla 921 bin 867 tona çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, haziranda yıllık bazda yüzde 6,4 artarak 921 bin 867 tona ulaştı. Ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artışla 5 milyon 697 bin 140 ton oldu.

Süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalarak 96 bin 973 ton olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 2,3 artışla 777 bin 141 tona çıktı.

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi yüzde 10,1 yükselerek 110 bin 227 tona çıkarken, ocak-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 10 artışla 622 bin 580 tona ulaştı.

İnek peyniri üretimi haziranda yıllık yüzde 3 düşerek 62 bin 350 ton, ocak-haziran döneminde ise yüzde 5,7 yükselişle 404 bin 329 ton oldu.

Haziranda ayran üretimi yüzde 9 artarak 76 bin 765 ton, tereyağı üretimi yüzde 3,6 artışla 7 bin 386 ton olarak belirlendi.

Ocak-haziran döneminde ayran üretimi yüzde 14,7 artarak 439 bin 248 tona çıkarken, tereyağı üretimi yüzde 12,3 artışla 52 bin 114 tona ulaştı.

Mayısta 1 milyon 14 bin 789 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, haziranda yüzde 9,2 azalarak 921 bin 867 ton olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde 120 bin 652 ton olan içme sütü üretimi de haziranda yüzde 19,6 azalışla 96 bin 973 tona geriledi.

Kaynak: AA

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