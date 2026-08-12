Türkiye'de İnternet Kullanım İstatistikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'de İnternet Kullanım İstatistikleri

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnternet bağlantılı televizyon en çok tercih edilen cihaz, oyuncaklar ise en az kullanıldı.

Genel ağ kullanımında en fazla tercih edilen sistem ve cihazlar arasında ilk sırada yüzde 62 ile "internet bağlantılı televizyon" yer alırken, en az tercih edilen cihazlar ise yüzde 1,1 ile "internete bağlı oyuncaklar" olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki bireylerde bu yıl yüzde 92,3 oldu. İnternet kullanım oranı erkeklerde yüzde 94,8, kadınlarda yüzde 89,9 olarak belirlendi.

Genel ağ kullanan kişilerin, en fazla tercih ettiği internete bağlı sistem ve cihaz türleri de tespit edildi.

Buna göre ilk sırada yüzde 62 ile "internet bağlantılı televizyon" yer alırken, bunu yüzde 18,6 ile "robot süpürgeler, buzdolapları, fırınlar, kahve makineleri gibi internete bağlı ev aletleri", yüzde 16,7 ile "akıllı saat, internet bağlantılı spor/direnç bandı, gözlük veya kulaklıklar, güvenlik takip cihazları, aksesuarlar, giysi veya ayakkabılar" takip etti.

"İnternete bağlı ev alarm sistemi, duman detektörü, güvenlik kameraları, kapı kilitleri veya ev için bağlı diğer güvenlik/emniyet çözümleri"nin kullanım oranı yüzde 6,3, "kan basıncını, şeker seviyesini, vücut ağırlığını izlemek için internete bağlı cihazlar veya sağlık ya da tıbbi bakım için bağlı diğer cihazlar"ın kullanım oranı da yüzde 5,5 olarak tespit edildi. Bu cihaz ve sistemleri, yüzde 3,9 ile "dahili kablosuz internet bağlantısı olan araba" izledi.

En az kullanım oranı ise yüzde 1,1 ile "robot oyuncaklar veya oyuncak bebekler gibi internete bağlı oyuncaklar"da oldu.

En çok 25-34 yaş grubu internet kullanıyor

Cinsiyet ve yaşa göre bireylerin son 3 ay içinde internet kullanım oranlarına bakıldığında, en fazla kullanımın yüzde 98,8 ile 25-34 yaş grubunda olduğu görüldü. Yaş grubu 16-24 olanların internet kullanım oranı yüzde 97,8, yaş grubu 35-44 yaş olanların kullanım oranı yüzde 97,7 olarak tespit edildi.

Diğer yaş gruplarının kullanım oranları, 45-54 yaş grubunda yüzde 93,6, 55-64 yaş grubunda yüzde 81,4, 65-74 yaş grubunda yüzde 60,2 olarak belirlendi.

En fazla internet kullanım oranı kadınlarda yüzde 98,6 ile 25-34 yaş grubunda, erkeklerde yüzde 99 ile 25-34 ve 35-44 yaş gruplarında saptandı.

Eğitim durumuna göre internet kullanım oranlarına bakıldığında, bir okul bitirmeyenlerde yüzde 52,4, ilkokul mezunlarında yüzde 83, ilköğretim/ortaokul veya mesleki ortaokul mezunlarında yüzde 96, lise ve meslek lisesini bitirenlerde yüzde 98,5 ve üniversite/yüksek lisans/doktora grubunda yüzde 99,6 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İnternet Kullanım İstatistikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay’dan köpek saldırısında emsal karar Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar
Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı
Malatya’da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti Malatya'da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti
Amedspor’dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle Amedspor'dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle
Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı
Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı

11:24
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
11:21
Kan donduran töre vahşeti 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
11:06
Cansever’in büyük sırrı Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
10:39
Özgür Özel sessizliğini bozdu: ’Çerçeve yasa’ya neden ’evet’ dediğini açıkladı
Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı
10:11
Altın için kritik gün Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi
09:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 11:55:14. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de İnternet Kullanım İstatistikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.