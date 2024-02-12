Türkiye'de işsizlik oranı aralıkta yüzde 8,8 oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'de işsizlik oranı aralıkta yüzde 8,8 oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 oldu. Aynı dönemde işsiz sayısı 3 milyon 98 bin kişi olarak belirlendi.

12.02.2024 10:06  Güncelleme: 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayına ait işgücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi oldu.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 8,8

İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 12,0 olarak tahmin edildi. 2022 yılı Aralık ayında yüzde 10,3 olan işsizlik oranı 2023 yılının Aralık ayında yüzde 8,8 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranında önceki seneye göre 1,5 puanlık azalma yaşandı. İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 48,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,5

İşgücü 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 387 bin kişi artarak 35 milyon 154 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 36,3 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 15,5

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,5, kadınlarda ise yüzde 22,8 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 43,7 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 24,7 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 2,1 puan artarak yüzde 24,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi.

Türkiye\'de işsizlik oranı aralıkta yüzde 8,8 oldu

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Uğur RİZE: En düsük emekliler secimde görüsecez 10 binliranın hesabı sorulacak 13 3 Yanıtla
  • ökkeş Kalem: TÜİK hesapladiysa kesin doğrudur heheh 12 1 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu: Hemen tunik e yada hükümete sallayan sığırlar.iş arayana binlerce kişi sigortalı yada aylık iş aramıyorum günlük yevmiyeli yada haftalık iş arıyorum diye yazıyor biraz beyninz olsun 0 5 Yanıtla
  • mert çelik: işsizlikmi hiç duymadım yüzde 0 dır 4 0 Yanıtla

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de işsizlik oranı aralıkta yüzde 8,8 oldu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 13:47:55. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de işsizlik oranı aralıkta yüzde 8,8 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement