Türkiye'de İşsizlik Oranı Aralık 2023'te Yüzde 8,8'e Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de İşsizlik Oranı Aralık 2023'te Yüzde 8,8'e Düştü

Türkiye\'de İşsizlik Oranı Aralık 2023\'te Yüzde 8,8\'e Düştü

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 98 bin kişi olarak belirlendi. Genç nüfusta ise işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 15,5 oldu. TÜİK verilerine göre, 2022-2023 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları da açıklandı.

12.02.2024 10:17  Güncelleme: 10:18
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Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 98 bin kişi olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 12 bin kişi düşerek 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 1,5 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 15,5 oldu.

TÜİK verilerine göre, 2022-2023 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl

2022

2023

Ocak

11,2

9,7

Şubat

10,8

10,1

Mart

11

10

Nisan

10,8

9,9

Mayıs

10,8

9,4

Haziran

10,4

9,5

Temmuz

10,2

9,3

Ağustos

9,8

9,2

Eylül

10,1

9,1

Ekim

10,3

8,6

Kasım

10,1

8,9

Aralık

10,3

8,8

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İşsizlik Oranı Aralık 2023'te Yüzde 8,8'e Düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de İşsizlik Oranı Aralık 2023'te Yüzde 8,8'e Düştü - Son Dakika
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