Türkiye 'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti. - Son Dakika

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