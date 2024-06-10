Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı nisanda azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı nisanda azaldı

Türkiye\'de istihdam edilenlerin sayısı nisanda azaldı

Türkiye'de nisanda istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 1000 kişi azalarak 32 milyon 618 bin oldu. İstihdam oranı ise 0,1 puan gerileyerek yüzde 49,5 olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü ise 18 bin kişi azalarak 35 milyon 661 bin kişi olarak kaydedildi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı ise nisanda aylık bazda 3,1 puan artarak yüzde 27,2 oldu.

10.06.2024 10:29
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Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, nisanda aylık bazda 1000 kişi azalarak 32 milyon 618 bin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, nisanda bir önceki aya göre 1000 kişi azalarak 32 milyon 618 bine geriledi. İstihdam oranı ise 0,1 puan gerileyerek yüzde 49,5 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 18 bin kişi azalarak 35 milyon 661 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 36,6 olarak belirlendi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, nisanda aylık bazda 0,6 saat artarak 44,3 saat olarak kayıtlara geçti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, nisanda aylık bazda 3,1 puan artarak yüzde 27,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,7 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,1 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde nisan ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)65.83432.58033.254
İş gücü (bin kişi)35.66123.49312.167
İstihdam (bin kişi)32.61821.80710.812
İşsiz (bin kişi)3.0421.6871.356
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.1739.08721.086
İş gücüne katılma oranı (yüzde)54,272,136,6
İstihdam oranı (yüzde)49,566,932,5
İşsizlik oranı (yüzde)8,57,211,1
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)14,512,219,1
(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı nisanda azaldı - Son Dakika

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