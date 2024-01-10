Türkiye\'de İstihdam Azaldı, İstihdam Oranı Düştü

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Kasım 2023'te aylık bazda 236 bin kişi azalarak 31 milyon 611 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 48,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2023'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, Kasım 2023'te bir önceki aya kıyasla 236 bin kişi azalarak 31 milyon 611 bin kişi, istihdam oranı 0,4 puan azalarak yüzde 48,2 oldu. Bu oran, erkeklerde yüzde 65,4 iken kadınlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, kasımda aylık bazda 122 bin kişi azalarak 34 milyon 726 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan düşüşle yüzde 52,9'a geriledi. İş gücüne katılma oranı, erkeklerde yüzde 70,7 iken kadınlarda yüzde 35,5 olarak açıklandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Kasım 2023'te bir önceki aya göre 0,2 saat azalışla 43,8 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, söz konusu dönemde bir önceki aya göre 1,3 puanlık artışla yüzde 22,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,9 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde Kasım 2023'e ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 65.637 32.486 33.151 İş gücü (bin kişi) 34.726 22.971 11.756 İstihdam (bin kişi) 31.611 21.248 10.363 İşsiz (bin kişi) 3.116 1.723 1.393 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.911 9.516 21.395 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 52,9 70,7 35,5 İstihdam oranı (yüzde) 48,2 65,4 31,3 İşsizlik oranı (yüzde) 9 7,5 11,8 Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 16,5 14,2 20,7 (Bitti) (Bitti)

Kaynak: AA