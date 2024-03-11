Türkiye'de İstihdam Edilenlerin Sayısı 32 Milyon 222 Bin Kişiye Ulaştı

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ocakta aylık bazda 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bine yükseldi. İstihdam oranı da 0,2 puan artarak yüzde 49'a ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 66, kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı da 0,3 puanlık artışla yüzde 53,9 olarak hesaplandı. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda ise yüzde 36,6 oldu.
İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ocakta aylık bazda 0,4 saat azalarak 43,3 saat olarak belirlendi.
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ocakta aylık bazda 1,7 puan artarak yüzde 26,5'e çıktı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,3 olarak tahmin edildi.
Türkiye genelinde ocak ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:
|15 ve daha yukarı yaştakiler
|Toplam
|Erkek
|Kadın
|Nüfus (bin kişi)
|65.726
|32.529
|33.197
|İş gücü (bin kişi)
|35.436
|23.274
|12.162
|İstihdam (bin kişi)
|32.222
|21.479
|10.743
|İşsiz (bin kişi)
|3.214
|1.795
|1.419
|İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)
|30.290
|9.255
|21.035
|İş gücüne katılma oranı (yüzde)
|53,9
|71,5
|36,6
|İstihdam oranı (yüzde)
|49
|66
|32,4
|İşsizlik oranı (yüzde)
|9,1
|7,7
|11,7
|Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)
|16,6
|14,1
|21,1
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