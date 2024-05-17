Türkiye'de İstihdam Edilenlerin Sayısı 32 Milyon 442 Bin Kişiye Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de İstihdam Edilenlerin Sayısı 32 Milyon 442 Bin Kişiye Ulaştı

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 534 bin kişi artarak 32 milyon 442 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da bu dönemde 0,7 puanlık artışla yüzde 49,3 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, 2024'ün birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 534 bin kişi artarak 32 milyon 442 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı da 0,7 puanlık artışla yüzde 49,3 olarak tespit edildi.

17.05.2024 10:47
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Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 534 bin kişi artarak 32 milyon 442 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da bu dönemde 0,7 puanlık artışla yüzde 49,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak- Mart 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, 2024'ün birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 534 bin kişi artarak 32 milyon 442 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı da 0,7 puanlık artışla yüzde 49,3 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,6 iken, kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise erkeklerde yüzde 7,2, kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 563 bin kişi artarak 35 milyon 546 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı da 0,8 puanlık artışla yüzde 54,1'e yükseldi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7, kadınlarda yüzde 36,7 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 73 bin kişi, sanayi sektöründe 103 bin kişi, inşaat sektöründe 82 bin kişi, hizmet sektöründe 276 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,6'sı tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 58'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2024'ün birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat azalarak 43,5 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 2,1 puanlık artışla yüzde 25 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,8 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,7 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde Ocak-Mart 2024 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)65.763

32.54733.216
İş gücü (bin kişi)35.54623.34212.205
İstihdam (bin kişi)32.44221.66510.776
Tarım (bin kişi)4.7332.7521.981
Sanayi (bin kişi)6.7344.9481.786
İnşaat (bin kişi)2.1472.031117
Hizmet (bin kişi)18.82811.9356.892
İşsiz (bin kişi)3.1051.6761.429
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.2169.20521.011
İş gücüne katılma oranı (yüzde)54,171,736,7
İstihdam oranı (yüzde)49,366,632,4
İşsizlik oranı (yüzde)8,77,211,7
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)15,612,820,9
(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İstihdam Edilenlerin Sayısı 32 Milyon 442 Bin Kişiye Ulaştı - Son Dakika

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